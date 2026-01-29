Ariela und Thomas Sarbacher lesen aus „Dorothy Parkers New Yorker Geschichten“

Burg Götzenburg Jagsthausen Schloßstraße 20, 74249 Jagsthausen

Geschichten zwischen ihr und ihm, von vereinsamten Frauen und gleichgültigen Männern, wie sie Gefühle zerreden oder verdrängen.

Wie sie an ihren Wünschen vorbei leben und ihre Sehnsüchte nicht einmal sich selber zugeben und so sind sie böse miteinander, doch sie lächeln dabei und bleiben höflich.

Sie alle miteinander tanzen am Abgrund. Dorothy Parker verkörperte in einer weiblichen Pionierrolle ein zeitgenössisches Wunschbild – frech, geistreich, kompromisslos und scharfzüngig. Und sie kannte sich aus in ihrem New York.

