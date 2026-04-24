Burgfestspiele Jagsthausen: Pippi Langstrumpf

von Astrid Lindgren

Burg Götzenburg Jagsthausen Schloßstraße 20, 74249 Jagsthausen

Achtung, hier kommt Pippi! Sie ist das stärkste Mädchen der Welt – und das verrückteste noch dazu!

Ganz allein wohnt sie in der Villa Kunterbunt, naja nicht ganz: mit ihrem Pferd Kleiner Onkel und ihrem Äffchen Herr Nilsson. Ihre neuen Nachbarn Tommy und Annika staunen nicht schlecht über Pippis wilde Geschichten, ihre unglaublichen Kräfte und ihren ganz eigenen Blick auf die Welt. Gemeinsam erleben sie jede Menge lustige, spannende und manchmal auch ziemlich freche Abenteuer. Ob beim Kaffeekränzchen, in der Schule oder gegen zwei ziemlich dämliche Diebe – Pippi macht, was sie will, und das mit jeder Menge Spaß!

Ein freches, buntes Theaterabenteuer für alle, die Mut, Quatsch und echte Freundschaft lieben!

Für Kinder ab 5 Jahren

Info

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Foto: Burgfestspiele Jagsthausen

Burg Götzenburg Jagsthausen Schloßstraße 20, 74249 Jagsthausen
Theater & Bühne
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