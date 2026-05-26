Burgfestspiele Jagsthausen: Das ABBA Konzert - Dancing Queen

Konzertabend mit den Hits von ABBA

Burg Götzenburg Jagsthausen Schloßstraße 20, 74249 Jagsthausen

Die schwedische Popband ABBA ist aus der  Musiklandschaft nicht wegzudenken. Hits wie „Mamma Mia“, „Dancing Queen“ oder „The Winner Takes It All“ begeistern damals wie heute.

Tauchen Sie ein in die Welt von Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad, für die der Sieg beim Grand Prix mit ihrem Song „Waterloo“ 1974 zum Startschuss eines weltweit einmaligen musikalischen Siegeszugs wurde – das große ABBA-Konzert als Hommage an die schwedische Band der Superlative.

Eine musikalische Zeitreise durch die Geschichte von ABBA mit Live-Musik!

In der Live-Band zu sehen und zu hören, unter der musikalischen Leitung von Felix Meyerle sind: Eugen Aniskewitz (Gitarre), Christoph Dangelmaier (Bass), Jochen Gärtner (Keyboard), Felix Meyerle (Klavier), Benjamin Spanic (Keyboard), Florian Veit (Schlagzeug), Markus Zink (Schlagzeug)

Info

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Foto: Burgfestspiele Jagsthausen

Burg Götzenburg Jagsthausen Schloßstraße 20, 74249 Jagsthausen
Theater & Bühne
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