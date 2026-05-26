Burgfestspiele Jagsthausen: Brush up your Shakespeare Folge 1: Ende Gut Alles Gut

Wir nehmen Ihnen die Angst vor Shakespeare!

Liebe, Politik, Dichtkunst, Tod… Tja, worum geht es nicht beim alten Barden.

Aischa-Lina Löbbert und Laura Remmler widmen sich Shakespeares Stück „Ende gut, alles gut“. Begleiten Sie sie auf einen rasanten Ausflug in Shakespeares Welt. Auf komödiantische und kurzweilige Weise gehen sie den Themen und Charakteren auf den Grund, springen in die Rollen und wieder hinaus und durchleuchten die Vielseitigkeit und Zeitlosigkeit des berühmten Dramatikers.

Ein rasanter Streifzug durch Geschichte, Kultur, große Gefühle und tiefere Bedeutung. Shakespeares provokante Komödie neu entdeckt.