Burgfestspiele Jagsthausen: Und Vieles zwischen Geburt und Tod bleibt heimatlos

Eine fiktive weibliche Biografie. – Der weibliche Lebensbogen wird erzählt an Hand von Gedichten weiblicher Autorinnen. Zu Wort kommen u.a. Mascha Kaléko, Hilde Domin, Ulla Hahn und viele andere mehr.

Ein Gedicht ist eine Verdichtung eines Gedankens, eines Blickes, einer Erkenntnis im Zusammenspiel mit Rhythmus, Wortwahl und Klang. Es kann uns mitnehmen in einen neuen Gedanken – oder fremdem Gefühlsraum. Oft kann es uns über uns hinaustragen.

Lassen Sie sich ein auf die fiktive Biografie einer Frau, die sich entspinnt, wenn wir all die Gedichte aus unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlicher Frauen zu einem Ganzen werden lassen.

Ihre Hörreise wird unterstützt von Klängen, die Denis Fischer und Lina Hoppe live mit einfließen lassen.