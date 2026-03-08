Burgfestspiele Jagsthausen: Zuckerbrot und Peitsche

Mit Maryanne Kelly, Amelie Sturm & Beatrice Michalski.

Die Singing Sisters sind zurück im Burggraben – mit frischen Geschichten, scharfen Zungen und garantiert ohne Filter.

Im dritten Jahr in Folge kommen Maryanne Kelly, Amelie Sturm und Beatrice Michalski alias die Singing Sisters in den Jagsthäuser Burggraben – diesmal mit der Premiere ihres

neuen Programms „Zuckerbrot und Peitsche – Wir sind noch da“. Jawohl, sie leben noch. Und wie!

Freuen Sie sich auf einen Abend voller Musik, Chaos und Charme. Mit brandneuen Liedern, herrlich ehrlichen Geschichten und gewohnt scharfem Humor. Diesmal lüften sie nicht nur

ihren Rock, sondern auch Geheimnisse – von Pleiten, Pech und Pannen im Theater bis hin zum täglichen Spagat zwischen Kindergeburtstag und Karriere. Und natürlich werden auch diesmal klingelnde Handys und ratlose Ehemänner nicht fehlen…

Ein inszeniertes Konzert voller Musik, Witz und Wahnsinn – ehrlich, frech und herrlich unterhaltsam!