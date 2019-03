× Erweitern Burgschauspiele Leofels - Gruselkomödie »Dracula«

Freilichttheater inmitten uralter Burgmauern, hoch über dem Jagsttal. Die Burgruine Leofels öffnet ihre Tore für die Besucher der 36. Burgschauspiele: Am 21. Juni ist Premiere des Abendstückes „Stolz und Vorurteil“. Die Komödie nach dem Buch von Jane Austen schildert die Bemühungen der Eheleute Bennet, ihre fünf Töchter "an den Mann zu bringen". Welchen der möglichen Verbindungen ein Happy End vergönnt sein wird, bleibt lange spannend. Denn ausgeprägter Stolz und so manches Vorurteil stehen nicht nur Elizabeth Bennet in ihrer Zuneigung zu Mr. Darcy im Wege. Jane Austen portraitiert mit Witz und spitzer Zunge die englische Adelsgesellschaft um 1800. Regisseur ist Jan Käfer aus Wiesbaden.

Am 30. Juni startet das neue Familienstück „Meisterdetektiv Kalle Blomquist“. Astrid Lindgren schrieb die spannende und lustige Geschichte um Kalle, der mit seinen Eltern in der langweiligen Kleinstadt Kleinköping lebt. Stets vergeblich ist er unterwegs, um möglichen Verbrechen auf die Spur zu kommen. Vergeblich, bis er eines Tages eine Perle findet. Und dann taucht noch ein seltsamer Mann in der Nachbarschaft auf… Regie führt hier ebenfalls Jan Käfer. Er ist ausgebildeter Schauspieler und Regisseur. Das Stück ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet.