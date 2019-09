Burlesque Festival 2019 * Contest Night @ Club Universum *

Burlesque meets Rock’n’Roll! Die Contest Night des Stuttgart Burlesque Festival im Club Universum am Charlottenplatz steht ganz im Zeichen der Vielfalt, die Burlesque zu bieten hat. Es gilt am Ende des Abends um nichts weniger als die „Queen of Burlesque Stuttgart 2019“ zu küren.

Aus ganz Europa und der Welt haben sich Dutzende Burlesque-Künstlerinnen und Künstler für die Teilnahme an diesem Wettbewerb beworben. Von den Veranstaltern wurden die zehn interessantesten und spannendsten Shownummern ausgewählt. Eine renommierte Künstler-Jury wird ganz genau hinsehen und auch Sie dürfen mitentscheiden! Welcher Act war am humorvollsten? Am glamourösesten? Am innovativsten? Am wildesten? Entscheiden Sie mit und seien Sie live dabei!