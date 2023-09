STUTTGART BURLESQUE FESTIVAL - GRAND GALA

Burlesque im großen Stil und Glamour vom Allerfeinsten – das bekommen Sie bei einem der exklusivsten Veranstaltungen des Jahres in unserer Stadt, dem Stuttgart Burlesque Festival! Wie jedes Jahr am ersten Oktober Wochenende veranstalten Fanny di Favola, Raunchy Rita und Herr Jäger zusammen mit dem Team des Friedrichsbau Varieté die „Grand Gala“ des renommierten Festivals. Die passionierten Organisatoren des Stuttgart Burlesque Festivals bieten Ihnen einen unvergesslichen Abend mit viel Sinnlichkeit, internationalem Line Up, hochkarätigen Künstler*innen und einer großen Portion Humor. Live Musik und kulinarische Köstlichkeiten vom Gastronomen Schmücker runden das Programm ab.

Jetzt exklusiv als Geschenk der besonderen Art die Premiumtickets in den ersten Reihen sichern!

Hinweis: Neben der „Grand Gala“ am Samstag Abend wird es eine kürzere „Sunday Show“ geben, bei welcher die Highlight-Showacts des Vorabends zu sehen sein werden. Die „Sunday Show“ wird bereits um 16h beginnen und hat einen niedrigeren Eintrittspreis als die „Grand Gala“ am Samstag.

VORVERKAUF:

Friedrichsbau Varieté

Siemensstraße 15 | 70469 Stuttgart

Tel: 0711 225 70-70 | Fax: 0711 225 70-75

tickets@friedrichsbau.de | www.friedrichsbau.de

Öffnungszeiten VVK:

Mo-Fr von 11-15 Uhr und Sa von 10-14 Uhr

(Außer an Feiertagen, Änderungen vorbehalten)