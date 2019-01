Burlesque in Touch - Vintage Tanzshow

Ein vergnüglicher Abend mit Cabaret, Revue und Erotik. Dargeboten von den Stars und Sternchen der sinnlichen Tanzkunst.

Unter dem Titel „Burlesque in Touch“ präsentiert die Stuttgarter Tänzerin Bseisa Belle ihre imposante Vintage - Tanzshow am 26. Januar 2019, im Kulturwerk Stuttgart Ost, Ostendstraße 106A, 70188 Stuttgart. Die Show beginnt um 20:30, Einlass ist um 20:00 Uhr.

Geboten wird eine glamouröse Vielfalt aus Burlesque, Tanz und Pin Up Stil, Gesang und Comedy. Kurzweilig und charmant präsentieren die Damen des Abends verschiedene Stilrichtungen. Bezaubernde Revue - Tanzeinlagen, dunkel anmutende Verführungskünste a la Cabaret Noir, nostalgisch fröhlicher Swingtanz, verlockend frecher Gardetanz, niveauvoll betörende Stripnummern, komödiantischer Pin Up mit Gesang, und Debüt – Einlagen von den Newcomern der Tanzszene. Dabei schlüpfen sie gekonnt in die Rolle der Femme Fatale und versprühen eine Brise von lasziver Sinnlichkeit mit einem Touch Frivolität.

Gespannt sein darf das Publikum auf einen facettenreichen Abend, mit glamourösen Kostümen, vielfältigen Tanzeinlagen, Humor und Charme gepaart mit stilvoller Erotik.