Dreizehn Darsteller*innen erobern einen langen Laufsteg, auf dem Körper, Stimmen und Beats aufeinandertreffen. Musik – von HipHop und Funk bis hin zu Soul und Rock – bestimmt den Rhythmus des Abends, während Spoken Word, Rap und Tanz Geschichten von Kampf, Freude und Überleben erzählen.

Burning City ist ein Konzert, ein lebendiges Manifest. Manchmal zart und verletzlich, dann wieder ohrenbetäubend mit der Dringlichkeit des Aktivismus. Das von Junior Mthombeni und dem Kollektiv SOCHA geschaffene Stück konfrontiert die Systeme der Ausgrenzung und verwandelt die Bühne in einen Raum des Protests, des Feierns und der Gemeinschaft.

Burning City macht die drängenden Fragen danach, wer dazu gehört, wem der Raum gehört und welche Stimmen gehört werden und welche nicht, multidisziplinär erlebbar. Die Konfrontation schlägt um in ein Gefühl von Empowerment, das noch lange nach dem Verlassen des Raumes spürbar bleibt.