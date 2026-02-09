Burnout: frühzeitig erkennen und eingreifen

Jeden Tag sind wir neuen Herausforderungen ausgesetzt. Die Welt, wie wir sie heute kennen und erleben, stellt uns ständig vor neue Herausforderungen und Verantwortungen. Das kostet Kraft und man kommt schnell an die eigenen Grenzen. Langfristig kann dies schwerwiegende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig, Störungen frühzeitig zu erkennen und wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Besonders bei Burnout. In diesem Vortrag lernen Sie die verschiedenen Facetten von Burnout kennen und erfahren mehr über den Verlauf und die Anzeichen. In Kooperation mit der vhs Gerlingen.