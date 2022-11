Der erste Kuss war bei Cleopatra, vor laufender Kamera. Das „Cut“ des Regisseurs konnte Burton und Taylor ebenso wenig trennen, wie die Ehepartner der beiden. Das wilde Leben des glamourösesten Hollywood-Paars mündete in die Ehe des 20. Jahrhunderts. Zweimal waren die Stars miteinander verheiratet; sie konnten weder miteinander noch ohne einander leben. Das letzte Telefonat, das Burton vor seinem schockierend plötzlichen Tod führte, war mit Elizabeth. Während seine momentane Ehefrau unten im Haus war. Das wilde Leben der Ikonen des letzten Jahrhunderts war von ihrer unsterblichen, leidenschaftlichen Liebe füreinander angefeuert. Und was für ein Leben führten sie!? Erfahren Sie vieles über die Stars, die sich alles erlaubten, und tauchen sie in eine Welt der prickelnden Leidenschaft ein.

Lauren Francis und Franz Garlik waren für diese Rollen prädestiniert. Viele Jahre lang haben sie das Leben einer wilden Ehe recherchiert, und Franz hat nicht wenig Walisischsein abbekommen... Die Waliserin Lauren Francis - selbst Opern-Diva -schrieb ein mal lustig, mal ergreifendes, Theaterstück über ihren Landsmann Burton und „Dame“ Elizabeth.

Kartenvorbestellungen unter https://www.vorstadttheater.de/index.php/kontakt