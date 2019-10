BURY TOMORROW sind eine Band, die das das Pit mit Leichtigkeit zum Rotieren bringt. Das südenglische Quintett gatiert mit seiner neuen Scheibe „Earthbound“ am 28. November im LKA Longhorn in Stuttgart-Wangen.

In einer Zeit, in der moderner Metal sklavisch beeinflusst wird von dem sich ständig wandelnden Mode-Karussell, sind die Bands, die Erfolg durch ihre eigenen Ideen finden, rar. Mit ihrer seit einem Jahrzehnt andauernden Karriere sind BURY TOMORROW aus Southhampton und Portsmouth eine solche Band.

„Für mich fühlt sich Earthbound an wie die Destillation von all dem, wovon unsere Band je handeln sollte“, sagt Frontmann Dani Winter-Bates. „Unsere ersten drei Platten sind auf eine Art Teil ihrer eigenen Trilogie – aber dieses neue Album, das ist Bury Tomorrow, und wir alle sehen dies als unsere Chance, den Menschen zu zeigen, zu was wir fähig sind.“

„Earthbound“ zeigt BURY TOMORROW auf prägnanterer Form als jemals zuvor: Zehn Tracks, die einschlagen, durch den Raum brettern, und wieder verschwinden mit wenig Zeit für Atempausen.