Bus Festival Göppingen

Zum zweiten Mal findet das Bus Festival auf dem Gelände der Göppinger EWS Arena statt. Ein bisher einmaliges Event für alle Camper, Bus-Fahrer und Bus-Begeisterte! Ob Bus-Neuling oder Alter Hase, alle sind bei diesem Treffen mit Gleichgesinnten zum Expertisen-Austausch willkommen. Tipps und Tricks über Fahrten und Reisen, Ausstattungen von Campingbussen und Wohnmobilen, sowie Urlaubserlebnisse werden hier miteinander geteilt.Der Campground befindet sich rund um die Arena. Stellplätze im Grünen sowie ein gemütliches Lagerfeuer sorgen für ein echtes Erlebnis. Am Freitagabend bringen Die Original Vögel bei der "Bless You Night" Stimmung auf das Göppinger Festival. Streetlife wird am Samstagabend mit Ihrem Auftritt begeistern, während die Butzbach Musikanten das Weisswurstfrühstück am Sonntag musikalisch begleiten.Auf unserem Showground präsentieren sich Hahn Automobile, Burger Schloz, Schwabengarage, Pössl, SpaceCamper und co. mit einer Ausstellung der aktuellen Modelle der verschiedenen Hersteller und Zubehör rund um den Bus.In der Fun-Area kommt sicher keine Langeweile auf! Mit einer Kinder-Dampflok, Autoschminken, Hüpfburg und dem Spielmobil sowie einem Streichelzoo des Tierparks und vielen weiteren Highlights kommen sicher alle in den drei Festivaltagen auf Ihre Kosten. Da sind Spiel und Spaß für Jung und Alt garantiert.Kulinarische Köstlichkeiten wie BBQ, Burger, Pasta, Maultaschen, Weißwurstfrühstück und vieles mehr, warten im Foodground auf Sie.