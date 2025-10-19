The Best of 30 Years Busch-Werk - feat. Nippy Noya (perc), Billy Konaté (djembe), Wolfgang Schmid (bass). Im Rahmen der Jazz- & Klassik Tage Tübingen 2025.

30 Jahre Percussion-Musik der Extraklasse auf internationalen Bühnen haben Busch-Werk ein starkes Line-up an Gastmusikern beschert, die das Trommelfeuer noch weiter anheizen. Zum Jubiläum feiern Nippy Noya (Indonesien/Niederlande), Billy Konaté (Guinea) und Wolfgang Schmid (Deutschland) gemeinsam mit Busch-Werk die Power des Groove.

Das Ensemble um Herman Kathan verbindet Traditionen unterschiedlichster Trommelkulturen mit zeitgenössischem Sound, präsentiert die Musik mit Respekt, Spielfreude und viiieeel Groove. Die Jubiläums-Tour lässt Hits der vergangenen 30 Jahre zu neuem Leben erwachen, neue Stücke bringen die Bühne zum Vibrieren. Ein Muss für alle Percussion-Fans und ein Highlight für Liebhaber von Busch-Werk.