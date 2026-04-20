BUSCHWERK - Sturmfeste Satiren von Wilhelm Busch

Norbert Eilts präsentiert mit seinem Wortkino-Theater einen herzerfrischend komisch-melancholischen Streifzug durch Leben und Werk des größten deutschen Satirikers. Wilhelm Buschs groteske Darstellung menschlicher Bösartigkeiten und Knirpsigkeiten ist von unvergänglicher Komik. Trotz vieler Pointen war das Leben für den niedersächsischen Bartträger, Hunoristen, Karikaturisten und Cartoonisten keine Pointe. Sein unvergleichlicher Humor entsprang einer existenziellen Auseinandersetzung mit dem ambilanten Wesen des Menschen und löst bis heute befreiendes Gelächter aus.