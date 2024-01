Buschwerk - sturmfeste Satiren von Wilhelm Busch

Am 3. Februar gibt es einen kulturell-kulinarischen Abend der besonderen Art mit Kunst und Käse im Achalm Hof in Reutlingen. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr mit einem Aperitif und Datteln im Speckmantel. Anschließend präsentiert Norbert Eilts mit seinem Wortkino-Theater einen herzerfrischend komisch-melancholischen Streifzug durch Leben und Werk des größten deutschen Satirikers. Wilhelm Buschs groteske Darstellung menschlicher Bösartigkeiten und Knirpsigkeiten ist von unvergänglicher Komik. Trotz vieler Pointen war das Leben für den niedersächsischen Bartträger, Humoristen, Karikaturisten und Cartoonisten keine Pointe. Sein unvergleichlicher Humor entsprang einer existenziellen Auseinandersetzung mit dem ambivalenten Wesen des Menschen und löst bis heute befreiendes Gelächter aus. Für den leiblichen Genuss sorgen in der Pause exquisite Käsespezialitäten aus 'Malte Looman's Mäusefalle’. Speziell abgestimmte Weine runden den kulinarischen Teil der Veranstaltung ab. Kartenvorbestellung unter 0711 25 39 85 30