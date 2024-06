KÖNIG FÜR IMMER! Tour 2024

Bushido kommt für eines von nur fünf Open Airs in das Schloss Mergentheim!

Nach acht Jahren Bühnenabstinenz beschließen seine Hallenkonzerte und Open Airs nun die größte Bushido-Tournee aller Zeiten. Für einen der wichtigsten und erfolgreichsten deutschen Künstler wird das Schlos Mergentheim ein angemessener Rahmen, um sich von seinen Fans auf der vermutlich letzten Tour, zu verabschieden. Bushido über seine größte Tour aller Zeiten: „Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Ich habe es immer geliebt, live für meine Fans zu spielen. In den letzten Jahren war das aufgrund vieler Herausforderungen in unserem Leben nicht möglich. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass es in absehbarer Zeit losgeht. Es wird ein unvergessliches Erlebnis.“

