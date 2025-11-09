BUSHIDO is back: Der Rapper knüpft an seine 2024er-Erfolgstour an und gastiert am 17. Januar und am 12. März im Rahmen seiner "Alles wird gut"-Abschiedstour in der Stuttgarter Schleyer-Halle.

Auf seiner "König für immer"-Tour 2024 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz waren der Rapper und seine Fans gleichermaßen begeistert von der überwältigten Stimmung, der mitreißenden Atmosphäre, der einzigartigen Energie und der bis ins Detail geplanten Bühnenshows.

Mehr als 150.000 Besucher feierten ihren "König für immer" und konnten sich davon überzeugen, dass BUSHIDO besser ist denn je.

Anis Mohamed Youssef Ferchichi, wie BUSHIDO bürgerlich heißt, lieferte ab und versetzte seine Fans in einen Rausch von Emotionen, die Konzert- Arenen und Open Air Gelände bebten und die stimmgewaltigen und textsicheren Fans feierten jeden Song und sorgten für Gänsehaut pur!

Rückblickend auf die erfolgreiche ausverkaufte Arenen-Tour und der Riesenresonanz auf Social Media hat sich der preisgekrönte Deutsch-Rapper dazu entschlossen, 2026 eine letzte Abschiedstour zu spielen und einen weiteren Meilenstein in seiner beispiellosen Karriere zu setzen:

"Das bin ich meiner treuen Fangemeinschaft schuldig und natürlich auch all den neu hinzugewonnenen Fans. Die Abschiedstour 2026 wird noch kraftvoller, noch gewaltiger, noch krasser."

Auch 2026 wird es wieder eine Titel-Wunschliste geben, auf der die Fans ihre Lieblingssongs eintragen können.