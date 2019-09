Funktioniert meine Geschäftsidee am Markt? Wie kann ich mein Business weiterentwickeln?

Wer ein junges Unternehmen in der Dienstleistungs-, Kreativ- oder Gesundheitswirtschaft führt und wissen will, ob die eigene Idee funktioniert, kann sich dem IHK-Business-Check stellen. Erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer teilen ihre Expertise und beraten Gründerinnen und Gründer, die bereits am Markt sind.

Wie funktioniert's?

Zu separaten Terminen stellen die Start-ups in jeweils etwa fünf Minuten ihre Geschäftsideen vor und bestimmen, zu welchen Aspekten Feedback gewünscht wird. Die erfahrenen Unternehmerinnen und Unternehmer geben dann Impulse und Tipps für das eigene Business. Anschließend haben die Jungunternehmer die Möglichkeit, das Gespräch mit dem Expertenkreis zu vertiefen.

Das bietet der "Business-Check":