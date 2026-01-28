Business Impulse für Frauen: Workshop

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung lädt die Stadt Öhringen anlässlich des Weltfrauentages 2026 Frauen zur kostenlosen Workshop-Veranstaltung „Business Impulse“ ein.

Zuversicht statt Zukunftsangst - Innere Stärke in unsicheren Zeiten!

Workshop von Marieluise Noack

Master Certified Coach ICF, Trainerin & Mediatorin

Unsichere Zeiten, wirtschaftliche Veränderungen und steigender Druck im beruflichen wie privaten Umfeld führen bei vielen Frauen zu Zukunftssorgen.

Unternehmen bauen Arbeitsplätze ab, familiäre Abhängigkeiten verändern sich – und plötzlich steht vieles auf dem Prüfstand. Wie gelingt es, in Anbetracht dieser Herausforderungen handlungsfähig zu bleiben? Wie können Sie Zuversicht entwickeln, auch wenn die Zukunft unklar erscheint?

Herausfordernde Zeiten brauchen innere Stärke, Klarheit und den Blick auf neue Möglichkeiten.

Statt in Sorgen oder Worst-Case-Szenarien festzustecken, eröffnet ein lösungsorientierter Blick neue Wege, sich von der Angst zu lösen, um Klarheit und gestärkte Selbstwirksamkeit zu erhalten.

In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie mentale Überlastung in Orientierung verwandeln können, sich in Krisensituationen zu stabilisieren und persönliche Ressourcen zu aktivieren – weg von Sorge, hin zu Orientierung, Handlungskraft und Zuversicht. Lernen Sie in diesem Workshop:

- mit beruflichen und privaten Unsicherheiten konstruktiv umzugehen

- mentale Stärke zu entwickeln, wenn sich Rahmenbedingungen plötzlich ändern

- aus Krisen Chancen abzuleiten und Ihren persönlichen Change-Prozess zu gestalten

- das der Solution-Focus-Ansatz hilft nicht im Problem, sondern in Möglichkeiten zu denken

Dieser Workshop verbindet inspirierende Impulse, praktische Tools und stärkende Übungen, die Sie sofort anwenden können. Er schafft Raum für Reflexion, Austausch und wertvolle Vernetzung – für alle Frauen, die ihren Alltag nicht von Ängsten prägen lassen wollen, sondern aktiv Zuversicht und Klarheit entwickeln möchten.

Anmeldung erforderlich unter 07941 684250 oder online vhs-oehringen.de | Kurs-Nummer 26150030

Business Impulse: Frauen | Wirtschaft | Erfolg

Bereits seit 2018 spricht die kostenlose Vortrags- und Workshopreihe Frauen an, die sich beruflich orientieren wollen und dabei auch vor der Herausforderung stehen, Beruf, Berufung und Familie zu vereinbaren. Egal, ob Unternehmerin, Führungskraft, Berufseinsteigerin oder einfach nur an diesem Thema interessiert.

Zweimal jährlich heißt die Wirtschaftsförderung der Stadt Öhringen in Kooperation mit der Volkshochschule Öhringen zu unterschiedlichen Themen willkommen und nimmt dabei neben dem Bereich der sozialen Kompetenzen auch aktuelle Aspekte aus der Wirtschaft auf.