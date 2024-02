Business Impulse zum Weltfrauentag: Workshop

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung lädt die Stadt Öhringen in der Woche zum Weltfrauentag zur kostenlosen Veranstaltung „Business Impulse“ ein.

Mein persönlicher roter Faden im Rollen-Mix des Lebens

Workshop von Tanja Eggers - systemische Beraterin & Business Coach, Autorin.

Ein kompakter Workshop, der den Perspektivenwechsel und eine kleine Selbstreflexion zur Standortbestimmung wagt:

· Wie bin ich gerade aufgestellt?

· Was steht bei mir als nächstes an?

· Welche Bilder fallen mir ein, wenn ich an meine Zukunft denke?

· Wo darf vielleicht mehr Farbe ins Spiel?

· Was ist mein persönlicher roter Faden?

Es geht um die Verbindung der Lebenswelten, privat wie beruflich, denn alle unsere Rollen haben Einfluss auf uns und unsere Persönlichkeit.

Anmeldung erforderlich unter: Mein persönlicher roter Faden im Rollen-Mix des Lebens (volkshochschule-oehringen.de) oder Telefon +49 7941 / 68 4250, Kurs-Nummer 24150030

Die Vortrags- und Workshopreihe in Kooperation mit der Volkshochschule Öhringen und der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken (gefördert im Rahmen des Landesprogrammes "Kontaktstellen Frau und Beruf" des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg.) spricht bereits seit 2018 Frauen an, die sich erfolgreich in der Wirtschaft verwirklichen (wollen) und somit Beruf und Familie managen.