Mit dem Business Stammtisch möchte das Kocherwerk aktuelle Themen behandeln und Ihnen die Möglichkeit geben, spannende Keynote Speaker zu hören und miteinander in den Austausch zu suchen.

Das nächste Thema dieser Reihe ist Operationsplan Deutschland (OPLAN DEU):

Als Referenten begrüßen wir Oberst i.G. Armin Schaus, Abteilungsleiter J9 „Zivil-militärische Zusammenarbeit“ im operativen Führungskommando der Bundeswehr.

Mit umfangreicher Erfahrung - u.a. als Kommandeur und Einsatzleiter bei Krisenlagen - gibt er Einblicke in Deutschlands strategische Vorbereitung auf Krisen- und Verteidigungsfälle. Im Mittelpunkt seines Vortrags stehen die Definition von „Kriegstüchtigkeit/ Wehrfähigkeit“ im zivilen Bereich sowie die daraus resultierenden Herausforderungen und Chancen für Unternehmen.

Wir freuen uns auf einen erkenntnisreichen Abend mit spannenden Impulsen an der Schnittstelle von Sicherheit, Infrastruktur und Wirtschaft.

