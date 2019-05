Business Women Talk & Lesung

Johanna Bath und Yvonne Kania haben viele Gemeinsamkeiten: Beide haben unter anderem ihre Frau in Automobilkonzernen gestanden und darüber hinaus schon immer ihr Wissen gerne mit anderen geteilt. Kürzlich haben beide ein Buch veröffentlicht.

„Der Girlboss Mythos“ geht gängigen Vorurteilen nach, einem nach dem anderen: Sind Männer inzwischen die wirklich Benachteiligten oder wird Frauen weiterhin der Weg nach oben versperrt? Yvonne Kania schließt direkt oben an: „(Selbst)verständlich führen“ ist ein Plädoyer dafür, dass die Konzentration auf das, was man als Selbstführung bezeichnet, die Grundlage für wertschätzende und stärkende Führung ist. An diesem Abend kommen beide miteinander und gerne im Anschluss auch mit dem Publikum ins Gespräch.

Eine Veranstaltung von PANDA | The Women Leadership Network

www.we-are-panda.com