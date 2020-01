"BusKultour Classic“: vom Schloss zum Schloss

Eine ganz besondere Theatertour im Oldtimer der Ludwigsburger Verkehrslinien erwartet das Publikum.

An markanten Punkten im Stadtgebiet Ludwigsburg blitzen Theaterszenen, inspiriert von historischen Ereignissen und Persönlichkeiten der Stadtgeschichte einzigartig auf. Begleitet wird die Fahrt mit Live-Musik (Akkordeon). Unfassbar, was man alles auf dem Akkordeon spielen kann - querbeet durch ALLE Musikstile. Beginn und Ende der Tour sind an atmosphärischen Orten im Residenzschloss Ludwigsburg. Dort gibt es nicht nur ein kulturelles, sondern auch ein kulinarisches Verwöhnprogramm: Häppchen und Sekt/Saft zur Begrüßung (Hirschgang), Ludwigsburger Spinatknödelhupf mit Steinchampignons in Rahm und Salat (Weinkeller) und Wein/ Wasser.