Kino mit Livemusik von Richard Siedhoff am Piano.

Buster Keaten: "The Boat" + "The Goat"USA 1921/22, ca. 50 minBuster Keaton gilt heute neben Chaplin als der wichtigste Vertreter der amerikanischen Slapstick-Komödie. Sein berüchtiger schwarzer Humor kommt in diesen FIlmen besonders zu tragen: Als unfreiwilliger Sündenbock auf einem übergroßen Fahndungsplakat und als Familienvater in einem Boot, welches über, auf und unter Wasser allerlei Tücken mit sich bringt

Eintrittspreise:Erwachsene: 8 €, Kinder: 6 €, Förderticket: 11 €