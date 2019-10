2. Kaleidoskop: Buster Keaton - der General

Mit freundlicher Unterstützung der RWT

Buster Keatons Film mit live gespielter Musik von Carl Davis

Stefan Geiger, Leitung

DER GENERAL entstand auf dem Höhepunkt von Buster Keatons Ruhm und gilt als eine der teuersten Komödien der Stummfilmära. Inzwischen zählt der Film aufgrund seiner stringenten Dramaturgie und ambitionierten Bildgestaltung zu den bedeutendsten Komödien der Filmgeschichte. In kaum einem Film finden sich so viele Kamerafahrten wie hier, zudem wurden die zum Teil halsbrecherischen Stunts von Keaton selbst ausgeführt. Und wenn am Ende die gesamte Eisenbahn samt Brücke in einen Fluss stürzt, meint man, einem der unglaublichsten Tricks der Filmgeschichte beizuwohnen. Tatsächlich aber ließ Keaton einen echten Zug inklusive Lok in den Row River in Oregon stürzen.

Zu den spektakulären Bildern schuf Carl Davis 1987 den passenden Soundtrack.