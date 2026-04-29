Um seinem Leben und seiner verlorenen Liebe zu entfliehen, macht sich Buster Keaton mit seinem kleinen Boot Cupid auf den Weg, stößt aber auf das Walfangschiff The Love Nest.

Der gnadenlose Kapitän des Walfängers wirft die Besatzungsmitglieder schon bei der kleinsten Verfehlung über Bord. Steamboat Bill Jr. USA 1928; Regie: Buster Keaton; Darsteller*innen: Buster Keaton, Ernest Torrence, Marion Byron; 71 Minuten Der alte Dampfschiff-Kapitän Steamboat Bill Jr. fährt an den Ufern des Mississippi und muss gegen die Konkurrenz des neureichen Mr. King ankämpfen. Sein Sohn ist ihm dabei keine große Hilfe. Der verträumte Dandy verliebt sich ausgerechnet in Kings Tochter Kitty und gerät damit in Loyalitätskonflikte. Keatons letztes unabhängig produziertes Meisterwerk besticht mit seinen brillanten Einfällen und seiner soliden Dramaturgie. Der Film wurde in hoher Qualität digital restauriert.