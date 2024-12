A dance workshop on Embodiment of texture Embodiment is the process to put inside the body something. This process having his base on the founder of butoh, Tatsumi Hijikata, is still today a jewel of tool.

In this workshop several textures, intended as properties/ qualities, will be explored from the paintings directly to the body passing through the real material. The participants are invited to enter in a deep inner journey from anatomical solid body to a radial, vibrative , subtle body. This is an invitation to deepen the experience of the existing "here-now" body and sub-emerging into a magical new "body-space-time" where motions, movements, gestures are connected and become bodily poems. The course is for professionals in the performing arts, as well as beginners and whoever is interested in textures and in the process of embodiment through textures. Composers, Musicians, Creative writers, somatic educators and pedagogues in theatre and dance are also very welcome.

