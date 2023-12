Button Rouge - Power Rock aus Augsburg

Groovender Rhythmus, harte Gitarrenriffs und die unvergleichbare Stimme von Frontfrau Isy entführt die Besucher*innen in ein unvergleichliches Erlebnis.

Button Rouge ist eine vielversprechende Newcomer-Band der Rock-Szene Augsburg. Gekonnt schaffen es die fünf Musiker mit groovendem Rhythmus, harten Gitarrenriffs und der unvergleichbaren Stimme ihrer Powerfrontfrau Isy die emotionale Bindung zu ihren Zuhörern aufzubauen.

Wer sich in ihren Live-Konzerten entführen lässt, erlebt ein unvergleichliches Erlebnis einer symbiotischen Kraftentfaltung zwischen dem Publikum und der Band.

Trotz ihrer klaren musikalischen Wurzeln in der Rockszene versuchen Button Rouge kein bestimmtes Subgenre zu bedienen. Stattdessen lassen sie sich lieber von anderen Kategorien und Musikern inspirieren. So sind Einflüsse von Jaco Pastorius, Steve Wonder, Joe Satriani oder U2 und ACDC zu erkennen.

Die in mitreißenden Melodien verpackten Texte bilden sowohl sozial kritische Inhalte, als auch die gängigen Inhalte der Rock-Szene ab.

Ende Februar 2019 begann die Band eine intensive Arbeitsphase, deren Ergebnisse sie erstmalig im Mai desselben Jahres live auf der Bühne präsentierte. Von da an war klar, dass es sich um eine Live-Band handelt, die sich schnell in die Herzen und die Ohren des Publikums spielt.

Im Herbst 2020 erfolgte das Release der EP „Live Sessions“. Auf dieser EP wurden fünf Tracks live bei einer Session im Proberaum aufgenommen und auf eine digitale Nachbearbeitung verzichtet, um die Live-Qualitäten der Band in den Vordergrund zu stellen. Die EP erschien auf allen gängigen Online-Plattformen. Die anschließende Promotion während der zweiten Corona-Lockdown-Phase war gerade bei Streaming-Sendern ein voller Erfolg.

Im Januar 2021 wurde die EP „Unplugged“ mit akustischen Stücken der Band aufgenommen die im darauffolgenden Frühjahr veröffentlicht wurden.

Durch eine spontane Idee in einem Radiointerview entstand der Song „Locomotive Rock“ der 2022 als Single veröffentlich wurde. Im Januar 2023 wurde der Song „Psychic War“ auf Grund des anhaltenden Kriegs in der Ukraine veröffentlicht.

Wer Button Rouge live erlebt, sollte sich auf einen mitreißenden Abend voller energie- und emotionsgeladener packender Musik und leidenschaftlicher Performance gefasst machen. Sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen!