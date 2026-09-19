70 Jahre Schützengilde Ailringen

Wir feiern Jubiläum: 70 Jahre SGi Ailringen!

Dazu laden wir euch herzlich zu einem geselligen und genussvollen Abend ein. Freut euch auf eine exklusive Bierprobe mit der Herbsthäuser Brauerei, bei der verschiedene Bierspezialitäten vorgestellt und verkostet werden. Im Anschluss sorgt die Blaskapelle „Unverhopft“ mit zünftiger Musik für beste Stimmung und einen gelungenen Ausklang. Wichtiger Hinweis: Die Teilnahme an der Bierprobe ist nur mit Voranmeldung möglich. Die Plätze sind begrenzt – schnell anmelden lohnt sich!