Bw – Musix 2018 in Balingen

Vom 15. bis 17. Juni 2018 werden in Balingen wieder zahlreiche junge Musikerinnen und Musiker zusammenkommen und sich den Herausforderungen der Wettbewerbe stellen. Hochkarätige Künstler, Dozenten und Profi-Orchester garantieren ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Bereits zum zehnten Mal verwandelt die Stadt Balingen in Kooperation mit der Firma YAMAHA und dem Militärmusikdienst der Bundeswehr, das Gelände der Volksbankmesse und der Beruflichen Schulen in eine Hochburg der Blasmusik.

Los geht es diesmal am Freitag mit dem Bläserklassenwettbewerb, Instrumentalworkshops und einem Groß-Orchester bestehend aus allen teilnehmenden Bläserklassen. Am Nachmittag findet die Siegerehrung mit einem Konzert des Heeresmusikkorps Neubrandenburg , dem diesjährigen BwMusix-Orchesters, statt. Das Heeresmusikkorps gestaltet am Freitag um 19.30 Uhr ein öffentliches Konzert in der Volksbankmesse zu Gunsten der Bläserjugend des Zollernalbkreises. Als besonderes Highlight wird dabei Christoph Moschberger als YAMAHA-Artist auftreten. Der Hauptwettbewerb von BwMusix, die Jugendblasorchester der Kategorien zwei bis fünf, präsentieren sich und ihr Können am Samstag und Sonntag in der Volksbankmesse und die Bigbands verwandeln am Samstag die Eberthalle mit ihren Beiträgen in einen Jazz- und Funkclub. Die Jurys aller Wettbewerbe bestehen je aus drei Vertretern des Militärmusikdienstes und einem Juror von YAMAHA. Am Samstag geben die „Profis in Uniform“ des Militärmusikdienstes ihr ganzes Können und Wissen in zahlreichen kostenfreien Instrumental-und Dirigierworkshops weiter. Am Samstagabend findet das Konzert der Big Band der Bundeswehr Open Air auf dem Gelände der Volksbankmesse statt. In diesem besonderen Rahmen findet auch die Preisverleihung des Bigband- Wettbewerbes statt. Anschließend präsentiert DJ Franco, zusammen mit Musikern der Big Band der Bundeswehr, die aktuellsten Mixes und Charts auf der Musikerparty. Das traditionelle Finale von BwMusix ist am Sonntagmittag. Die Preisverleihung des Jugendblasorchesterwettbewerbs wird der Höhepunkt des Abschlusskonzerts des Heeresmusikkorps Neubrandenburg sein. Auf die Preisträger warten dieses Jahr hochwertige Gewinne, die es nur bei BwMusix gibt:

Ein Aktionswochenende beim Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr mit Dozenten der Bundeswehr und der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf, einen Aktionstag mit einem Musikkorps vor Ort und last but not least eine Einladung zum Musikfest der Bundeswehr 2018 nach Düsseldorf mit einem Blick hinter die Kulissen dieses Events. Außerdem hat sich YAMAHA etwas ganz besonderes für einen Instrumenten-Sonderpreis einfallen lassen. Ebenso gibt es wieder Gutscheine von HeBu und De Haske Hal Leonard.

Bei allen Wettbewerben, Workshops und Konzerten ist die gesamte Öffentlichkeit herzlich Willkommen.