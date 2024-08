Glasperlenspiele Calw | Festival für Liedkunst: Winterreise

Die Winterreise bildet nicht nur den Höhepunkt in Schuberts Liedschaffen, sondern ohne Zweifel auch den Gipfel romantischer Liedkunst: 24 Seelenzustände, gedichtet von Wilhelm Müller, 1827 vertont von Franz Schubert, Seelenzustände von Liebe, Schmerz, Einsamkeit, Orientierungslosigkeit und Entfremdung, die in sich kreisen. Grenzenlos subjektiv besingt der Winterreisende in Schuberts Liederzyklus sein Schicksal.

Diesem Werk widmet sich der international renommierte Bassbariton Thilo Dahlmann, über den die Presse schreibt: Der Bassbariton Thilo Dahlmann ist eine große Entdeckung. Mit gewaltiger Stimme, die er gewinnbringend einsetzt, meistert er selbst die größten Klippen eindrucksvoll." (Neue Osnabrücker Zeitung)

Mit dem Pianisten Götz Payer hat er in Calw einen kongenialen Begleiter an seiner Seite.