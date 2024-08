Stunde der Orgelmusik: Bach zwischen Spätmittelalter und Romantik

Organist kommt von einer der größten Rohlf-Orgeln an das Hirsauer Kleinod

Anlässlich des zwanzigjährigen Weihejubiläums der Hirsauer Orgel haben die Stunden der Orgelmusik ein besonderes Jahresthema: Verteilt auf vier Konzerte erklingen alle sechs Triosonaten von Johann Sebastian Bach. In diesen Meisterwerken der Orgelkunst kommen beide Manuale und das Pedal der ebenfalls meisterhaft gebauten Rohlf-Orgel gleichberechtigt zum Einsatz. Die beiden Oberstimmen in der rechten und linken Hand treten in einen Dialog miteinander und mit der Basslinie, die mit den Füßen gespielt wird. Neben hervorragend zeichnenden Registern im Instrument, was eine der Stärken der Orgeln aus dem Seitzental ist, gehören dabei auch Künstler:innen auf die Orgelbank, welche die technischen Schwierigkeiten souverän meistern, um zur Musik vorzudringen. Die vier Interpreten der Saison 2024 stammen aus verschiedenen Orgelgenerationen, sind aber allesamt Meister ihres Instruments und versprechen außergewöhnliche Konzerte. Sie werden „ihre“ Triosonaten jeweils mit Werken anderer Komponisten kontrastieren und so jedem Konzert eine eigene Note verleihen.

Gregor Simon hat in der Diözese Rottenburg-Stuttgart bereits mehrere Stellen als Dekanatsmusiker bekleidet, unter anderem in Stuttgart-Mitte, auf den Fildern und in Ochsenhausen, bevor er vor elf Jahren den angestellten Kantorendienst verließ und seither freischaffend tätig ist. Als Kustos der prächtigen, von Johannes Rohlf restaurierten Barockorgel im Münster Obermarchtal betreut er eine der großen Denkmalorgeln Baden-Württembergs und konzertiert darauf, wie auch auf anderen bedeutenden Orgeln. Sein Konzert in Hirsau wird von allen Orgelkonzerten in diesem Jahr den stilistisch breitesten Rahmen umfassen. Vom spätgotischen Meister Konrad Paumann ganz am Anfang der notierten Orgelmusik über den barocken „Übervater der Orgel“ Johann Sebastian Bach und den in der Klassik und Frühromantik sehr einflussreichen Biberacher Musikdirektor Justin Heinrich Knecht spannt sich der Bogen bis zu Richard Bartmuß. Der heute kaum mehr bekannte Bartmuß war als Hoforganist des Herzogs von Sachsen-Anhalt in Dessau einer der bedeutendsten Organisten der Spätromantik und erlebte noch das zwanzigste Jahrhundert. Seine Musik neben den herrlichen Triosonaten Bachs in c-Moll und G-Dur, sowie anderen Kostbarkeiten der Orgelmusik zu entdecken, lohnt den Besuch dieser Orgelstunde ganz besonders.