Die Musikschule Calw lädt zum großen Tag der offenen Tür am 21. September 2024 von 10 - 13 Uhr. Unter professioneller Anleitung und Betreuung durch unsere Lehrkräfte können alle Instrumente, die an der Musikschule unterrichtet werden, ausprobiert werden. Das Musikschulteam berät individuell zum Unterrichtsstart an der Musikschule und beantwortet alle Fragen. Es ist keine Anmeldung nötig, einfach vorbeikommen!

Weitere Infos telefonisch unter 07051 9208-0, oder per Mail: info@musikschule-calw.de.