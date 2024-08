Glasperlenspiele Calw │ Festival für Liedkunst: Junge Reporter

Klingt Liedkunst aus Norwegen anders als Lieder, die in Deutschland geschrieben wurden? Was ist das Besondere an einem Liedzyklus? Und warum ist Schubert „ein Wunder“, wie der Maler Marc Chagall sagte? Im Projekt GlasperlenspieleReporter probierst Du mit anderen Studierenden und Schüler*innen ab 14 Jahren, wie man über Liedkunst für ein Online-Magazin schreibt, Podcasts macht und Interviews führt. Mit Neugier und Respekt – mit Spaß, aber professionell!

Es geht um das Beobachten, Erfühlen, Entdecken und Erkunden von Musik im Prozess ihres Entstehens. Das Kunstlied ist für manche Menschen die vollendete Form vokalen Schaffens in reinster Konzentration, zum Leben erwecktes Gedicht, Mini-Drama oder das Kondensat gesungener Musik überhaupt. Andere tun es ab als schwülstig oder gestrig. Bei uns findest Du Deinen eigenen Zugang zu diesem besonderen Genre – mit dem Kopf und mit dem Herzen.

Täglich erscheinen die Texte der GlasperlenspieleReporter online auf glasperlenspiele-calw.de und in einer Auswahl im Schwarzwälder Boten.

Wann:

Kick-off-Workshop am Donnerstag, 05. Januar um 12-17 Uhr im Georgenäum Calw . Wir finden uns als Glasperlenspiele-Redaktionsteam und treffen die Festivalleiterin und Pianistin Christine Rahn.

Festival Glasperlenspiele Calw 06.-08. September 2024 ganztägig.

Wo:

Glasperlenspiele Spielort: Calwer Aula und Redaktionsraum der GlasperlenspieleReporter.

Zu allen Konzerten und Proben erhalten GlasperlenspieleReporter freien Eintritt!