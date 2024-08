Konzertante Musik mit Nepomuk Golding

Nepomuk Golding, geboren 2000 in Esslingen am Neckar, war Schüler des ersten Baden-Württembergischen Musikgymnasiums am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium Stuttgart. Nach dem Abitur studierte er in der Klasse von Prof. Hans Maier an der Musikhochschule Trossingen und schloss sein Bachelorstudium mit Bestnote und Auszeichnung ab. Seine künstlerische Ausbildung setzt er seit Herbst 2023 in der Klasse von Prof. Mie Miki an der Folkwang UdK in Essen fort. Er besuchte Meisterkurse bei Stefan Hussong, Gregorz Stopa, Giorgio Dellarole, Mikko Luoma, Jean-Christophe Dijoux und Aline Zylberajch. Seine musikalischen Schwerpunkte liegen auf Alter Musik aus Renaissance und Barock sowie auf Neuer Musik.

Golding verfolgt eine intensive Konzerttätigkeit als Solist, Kammermusiker und in Theaterproduktionen. So war er bereits in renommierten Konzerthäusern zu hören (Liederhalle Stuttgart, Laeiszhalle Hamburg, Konzertsaal des Prager Konservatoriums) und in verschiedenen Projekten mit den Stuttgarter Philharmonikern, der Staatsoper Stuttgart, dem Philharmonischen Orchester Heidelberg, der Sinfonietta Trossingen, dem Open Source Ensemble Trossingen und in Produktionen des KunstdruckCentral Theaters Esslingen. Ebenso sucht er den Kontakt zu anderen künstlerischen Disziplinen und ist bei Lesungen und Vernissagen zu hören.

Golding ist mehrfacher Bundespreisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ sowie der 4. Internationalen Akkordeontage Prag 2018 (2. Platz sowie goldene Auszeichnung). Er ist Stipendiat des Cusanuswerks und wird zudem seit Oktober 2019 von der Hamburger Oscar und Vera Ritter-Stiftung gefördert.