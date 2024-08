Illusion - Kira Linn´s Linntett, Konzert im Rahmen des Black Forest Jazz

Eine Baritonsaxofonistin, die singt und im Zeichen von Klimaschutz oder Diversity komponiert: Kira Linn und ihre Kunst gibt es in der Musikwelt nur einmal. Das kunterbunte Kontrastprogramm macht sich dementsprechend in der Vita der Wiesbadenerin bemerkbar: Auf der einen Seite atmet sie den Jazz-Spirit und stand mit verschiedenen Projekten sowie Big-Bands (u. a. Bundesjazzorchester, Big-Band des Hessischen Rundfunks, Swiss Jazz Orchestra) schon auf Bühnen in New York oder Südafrika. Auf der anderen Seite sorgt Kira Linn insbesondere mit ihrem sechsköpfigen Linntett für Wirbel und vermengt Einflüsse aus Jazz, Pop, Indie, R&B oder Neo-Soul mit den eingangs beschriebenen Gesellschaftsthemen. Musik, die klingt, als ob Duke Ellington zusammen mit Billie Eilish für ein Sextett komponiert hätte. Was gar keine so abwegige Illusion ist, sondern Programm. Oder besser: Kontrastprogramm in Anbetracht der Kunst von Kira Linn.

Kira Linn - Baritonsaxophon / Bassklarinette / Stimme / Komposition

Nino Wenger - Altsaxophon / Flöte

Christopher Kunz - Tenor - / Sopransaxophon

Lukas Großmann - E-Piano / Synthesizer

Freek Mulder - E-Bass

Johannes Koch - Schlagzeug