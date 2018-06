× Erweitern By Accident By Accident

’By Accident’ heisst auf deutsch "zufällig", und ganz zufällig haben sich Lebenswege der 4 Musiker gekreuzt. Sie machen gerne Musik und haben sich entschlossen, das gemeinsam zu tun.

Das Quartett spielt die Musik, die es selbst am liebsten hört, seien es Pop - Oldie – Ohrwürmer aus den 60ern und 70ern, seien es Jazzballaden oder auch aktuelle Hits. Die zufällig (by accident !) ursprünglich als Trio entstandene Besetzung Gesang, Piano, Saxophon und mittlerweile auch Gitarre erfordert eigene Arrangements und lässt so altbekanntes von den Beatles, Supertramp und Billie Joel bis Tina Turner und Adele neu erklingen.

’By Accident’ sind:

Martina Krafft (Vocal),

Willibert Pfister (Vocal/Gitarre),

Wolfgang Lederer (Saxofon),

Hermann Liggesmeyer (Klavier).