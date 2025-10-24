By Accident’ heißt auf deutsch "zufällig", und ganz zufällig haben sich die Lebenswege der 3 Musiker gekreuzt.

Sie eint die Liebe zu handwerklich sauber gespielter Musik, die sie mit viel Liebe und Leidenschaft auf die Bühne bringen. Ihr Repertoire ist weit gefächert und umfasst u.a. Lieder von Interpreten wie z.B. Adele, Alan Parsons, Jimi Hendrix, Elton John, Queen und Sting, passgenau für das Trio arrangiert. Bei ihnen wird Musik lebendig! Im Vorstadttheater präsentieren sie ihr neues Programm.

Das Trio spielt in der Besetzung Martina Krafft (Gesang), Markus Mörike (Tenor/Alt- Saxofon, Gesang) und Hermann Liggesmeyer (Klavier).