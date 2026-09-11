‘By Accident’ heißt auf Deutsch „zufällig“, und ganz zufällig haben sich die Lebenswege der 3 Musiker gekreuzt.

Sie eint die Liebe zu handwerklich sauber gespielter Musik, die sie seit 20 Jahren mit viel Liebe und Leidenschaft auf die Bühne bringen.

Ihr Repertoire ist weit gefächert und umfasst u.a. Lieder von Interpreten wie Adele, Alan Parsons, Jimi Hendrix, Elton John, Queen und Sting, passgenau für das Trio arrangiert. Bei ihnen wird Musik lebendig! Im Vorstadttheater präsentieren sie ihr aktuelles Programm.