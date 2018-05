Los Angeles am Morgen des 4. August 1962. Noch ahnt die Welt nicht, dass dies der Tag sein wird, an dem Marilyn Monroe, der vielleicht größte Filmstar der Welt, unter mysteriösen Umständen sterben wird.

Für die Schauspielerin ist der 4. August vor allem ein Tag der wichtigen Entscheidungen: Heute will sie sich aus der Abhängigkeit von ihrem Psychiater befreien, der ihr Leben seit Monaten mittels hoher Dosen Psychopharmaka kontrolliert. Heute will sie ihrer Hausangestellten Olive kündigen, die der Psychiater in ihr Haus geschleust hat, um sie zu überwachen. Und sie will sich im Kampf gegen ihr Filmstudio Twentieth Century Fox durchsetzen. Alles Gründe, die Marilyn mehr als euphorisch stimmen, denn sie steht vor einem Wendepunkt in ihrem Leben. Sie will sich endlich zu ihrer großen Liebe bekennen, dem Mann, der ihr am Morgen noch ein teures Diamantarmband zugesandt hat – dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Doch sie ahnt nicht, dass ihr Haus längst überwacht wird. Ihre Liebe zum mächtigsten Mann der Welt wird sie an diesem Abend einholen ...Schauspielerin, Sängerin, Hollywoodstar – Sex-Symbol für Generationen von Männern und Schönheitsideal für Frauen bis heute: Marilyn Monroe war die schillerndste Ikone des 20. Jahrhunderts und gleichzeitig einer der tragischsten Menschen im Showgeschäft.Eingebettet in zahlreiche ihrer weltberühmten Songs, beleuchtet das Stück „Bye bye, Baby“ ihr Leben, ihre Lieben, ihre Sehnsüchte und ihren Tod, der bis heute ungeklärt ist. Selbstmord, Unfall oder Mord? Ein Thriller über die letzten Lebenstage der unsterblichen Marilyn Monroe.