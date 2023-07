Renaissanceklänge gepaart mit Jazz. Klingt spannend? Ist es auch! Und passt vor allem perfekt zusammen. In diesem Jahr jährt sich der Todestag von William Byrd zum 400. Mal (1543–1623).

Er war der führende Komponist für Vokalmusik in England, schrieb aber auch eine Vielzahl von Instrumentalstücken für Bläser oder Innovatives für Tasteninstrumente der Zeit. Darüber hinaus war er ein herausragender Sänger und Dirigent. Mit einer repräsentativen Auswahl seiner Werke beleuchtet die Capella de la Torre in klangprächtiger Besetzung sein Schaffen und katapultiert ihn mit Jazz-Intermezzi ins Hier und Jetzt. Das Renaissance-Ensemble erweitert mit Jazzposaune und Bass somit sein klangliches Spektrum. Zu hören gibt es von William Byrd Fortune my Foe, Memento Homo und Sellinger’s Round sowie Stücke seiner Zeitgenossen.