Wie jedes Jahr feiern wir am 26.12. den legendären BZN-Schwoof!

An diesem Tag verbinden wir exklusiv für Euch die Locations PRISMA & PFLAUMENBAUM, um so mit EUCH in EINER mega Partylocation mit 2 Floors und 5 DJ‘s eine der größten Partys der Region zu feiern!

Ob Lieder der aktuellen Charts, Mallorcahits, Hip Hop oder bekannte Klassiker - es wird für JEDEN was dabei sein!