Wie jedes Jahr feiern wir am 26.12. den legendären BZN-Schwoof!

An diesem Tag verbinden wir exklusiv für Euch die Locations PRISMA & PFLAUMENBAUM, um so mit EUCH in EINER mega Partylocation mit 2 Floors und 5 DJ‘s eine der größten Partys der Region zu feiern!

Ob Lieder der aktuellen Charts, Mallorcahits, Hip Hop oder bekannte Klassiker - es wird für JEDEN was dabei sein!

🔥 FREIBIER FÜR ALLE

21:00 – 22:00 Uhr Freibier für ALLE !!!

(alle Sorten Becks, Heineken, Baisinger Teufele etc.)

🔥 3 STUNDEN DOUBLETIME

21:00 – 0:00 Doubletime auf ALLES !!!

Alkoholisches + Nichtalkoholisches (auch Flaschen)

🔥 EINLASS AUCH AB 16 JAHREN

16 J. ohne PARTYZETTEL feiern bis 0:00 Uhr.

MIT PARTYZETTEL + Begleitperson feiern bis ENDE.

(1 Volljähriger darf die Aufsicht für 2 U18 übernehmen)

PARTYZETTEL: http://partyzettel.de/muttizettel.pdf

🔥 FOTOS

Feier mit UNS eine der krassesten Partys der Region.

Der Abend wird für Euch natürlich auf Fotos festgehalten! ;)

🔥 BLEIB AKTUELL

Folgt uns jetzt auch auf Instagram um immer top informiert zu bleiben! @Mio.Unlimit

🔥 SEI DABEI

2. Weihnachtsfeiertag, 26.12.2019

Einlass ab 20:30 Uhr