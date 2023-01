Cäcilie Kowald „Menschenkette"

Am So., 12.02.2023, 17 Uhr, kommt Cäcilie Kowald, Autorin, Musikerin, manchmal auch Aktivistin, zu einer Lesung in den Engelsaal und stellt ihr Buch „Menschenkette“ vor.

Als Zehnjährige stand sie am 22. Oktober 1983 gemeinsam mit Tausenden anderen Menschen in der Menschenkette zwischen Ulm und Stuttgart – einer Protestaktion gegen die geplante Stationierung von Atomraketen in Süddeutschland.

Was motivierte die Menschen damals mitzumachen ? Welche Geschichten steckten hinter jedem Einzelnen ? Denn was aussah wie eine einzige große Bewegung, war tatsächlich ein Gemisch unterschiedlichster Überzeugungen. Dies erzählt die Autorin von Menschen, die sich gemeinsam aufmachen, die Welt zu retten vor dem Atomkrieg. Als sie ihren Roman schrieb, wusste sie nicht, wie aktuell das Thema, 40 Jahre nach der Menschenkette, sein würde.