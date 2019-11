Cäcilienmesse von Gounod und Mendelssohn

Am Sonntag, den 8.12., findet ein Chor- und Orchesterkonzert in St. Gumbertus statt. Auf dem Programm stehen die Cäcilienmesse für Chor und Orchester von Charles Gounod und das Violinkonzert e-moll von Felix Mendelssohn Bartholdy. Beginn ist um 17.00 Uhr. Solistin des Violinkonzerts ist die aus Ansbach stammende Martina Trumpp. Sie hat sich in den letzten Jahren als Solistin, Kammermusikerin, sowie Dozentin etabliert und konzertierte mit den Düsseldorfer Symphonikern, dem Wiener Kammerorchester und dem Kurpfälzischen Kammerorchester. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen wie den ersten Bundespreis bei „Jugend musiziert“ oder den Jury-Preis des „Premio Rodolfo Lipizer“, sowie den Jugendkulturpreis der Stadt Ansbach und den „Wolfram-von-Eschenbach Förderpreis“ des Bezirks Mittelfranken. Die Cäcilienmesse von Charles Gounod musizieren die Solisten Silke Herold-Mändl (Sopran), Thomas Gropper (Bass), die Ansbacher Kantorei und das Ansbacher Kammerorchester unter der Leitung von Carl Friedrich Meyer.

Sie ist wohl das bekannteste kirchenmusikalische Werk von Charles Gounod. Er komponierte sie im Alter von 37 Jahren. Sie ragt aus seinen übrigen Messen durch ihre ausgesprochen üppige Orchesterbegleitung hervor. Die Cäcilienmesse wurde am 22. November 1855, dem Jahrestag der Hl. Cäcilia, in St-Eustache de Paris uraufgeführt. Der damals ebenfalls anwesende Komponist Camille Saint-Saëns schrieb später: „Die Aufführung der Cäcilienmesse rief eine Art Benommenheit hervor. Diese Einfachheit, diese Größe, dieses reine Licht, das sich über die Musikwelt wie eine Dämmerung breitete, setzte die Leute sehr in Erstaunen: Man fühlte, dass hier ein Genie tätig gewesen war ... glänzende Strahlen gingen von dieser Messe aus ... zunächst war man geblendet, dann berauscht und schließlich überwältigt.“ Noch zu Lebzeiten Gounods erschienen zahlreiche Ausgaben und Bearbeitungen der Messe, was ein Hinweis auf die große Popularität des Werkes ist. Karten sind im Vorverkauf ab 20. November 2019 bei der Buchhandlung Seyerlein, Karlsstrasse und bei Optik-Werner im Brückencenter erhältlich. Die Abendkasse ist ab 16.15 Uhr geöffnet.