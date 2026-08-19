Cécile Verny Quartet | BlackForestJazz-Festival

Seit mehr als drei Jahrzehnten gehört das Cécile Verny Quartet zu den verlässlichen und zugleich inspirierenden Stimmen der deutschen Jazzszene. Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Jazz, Soul und Songwriting hat sich die Band um Sängerin Cécile Verny ein treues Publikum weit über die Landesgrenzen hinaus erspielt.

Cécile Verny | vocal

Bernd Heitzler | basses

Andreas Erchinger | piano & keyboard

Lars Binder | drums & percussion

Nun präsentiert das Quartett ein Programm, das gleichermaßen Rückblick und Ausblick ist. Neben ausgewählten Klassikern der Band stehen neue, bislang unveröffentlichte Stücke auf dem Programm – Songs, die das ohnehin reiche Klangfarbenspektrum des Ensembles noch erweitern und die emotionale Tiefe ihrer Musik weiter ausloten. Natürlich dürfen auch Titel aus dem Album „Of Moons and Dreams“ von 2019 nicht fehlen. Sie stehen exemplarisch für den warmen, poetischen Sound der Gruppe. Live entfaltet sich diese Musik mit besonderer Intensität – getragen von feinem Zusammenspiel, spontaner Interaktion und der ausdrucksstarken Stimme von Cécile Verny.

An ihrer Seite stehen langjährige Weggefährten: Bernd Heitzler am Bass, Andreas Erchinger an Piano und Keyboards sowie Lars Binder an Schlagzeug und Percussion. Gemeinsam schaffen sie eine Atmosphäre, die gleichermaßen berührt, inspiriert und den Zauber eines Jazzkonzerts in seiner schönsten Form erlebbar macht.