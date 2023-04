Hip-Hop meets Jazz im Bechstein-Centrum:

Cédric Hanriot bringt nicht nur sein Piano-Trio nach Tübingen, sondern auch den Sänger und Rapper Tony Moreau. „WOW! Seine Platte ,Time is Color´ ist wirklich unglaublich!“ – das ist der begeisterte Kommentar von Herbie Hancock über das neue Album des französischen Pianisten.

Die beiden kennen sich seit 2011, als Hancock mit ihm in seinem Studio zusammengearbeitet hat. Hanriot ist ein außergewöhnlich vielseitiger Künstler mit bemerkenswerter Biografie: Auf einem Fender Rhodes brachte er sich selbst das Klavierspielen bei, tourte in einer Funkband durch Frankreich, war ständig unterwegs in unterschiedlichsten Musikwelten. Mit mächtig viel Routine im Rucksack kam er so mit 31 ans renommierte Berklee College oft Music. Auf einer profunden Jazzbasis verarbeitet Hanriot in seiner Musik Klassik, elektronische Musik, Hip-Hop und Rockelemente.

Hanriot ist ein vielfach ausgezeichneter Künstler, so erhielt er 2015 den Grammy für das beste Jazz-Vokal-Album mit Dianne Reeves. Der Pianist und Komponist, der schon mehrmals in Tübingen war, bezeichnet selbst „Time is Color“ als „Hip-Hop-Jazzalbum“ und präsentiert dem hiesigen Publikum erstmals diese elektrisierende Mixtur aus Pianojazz, Urban Sounds und Funk. „Time is Color is a delight of an album, a welcome success!“ (Le Monde/F)

Cedric Hanriot (p)

Bertrand Beruard (b)

Antonin Violot (dr)

Tony Moreau (voc)